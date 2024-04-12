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10:48 12.04.2024

В Україні гуманітарна ситуація в районах, близьких до лінії фронту, дуже серйозна - директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги

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В Україні гуманітарна ситуація в районах, близьких до лінії фронту, дуже серйозна - директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги

Директор з питань сусідства Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Андреас Папаконстантину наголошує, що в Україні гуманітарна ситуація в наближених до лінії фронту районах на сьогодні дуже серйозна.

"Як на мене, гуманітарна ситуація в районах, близьких до лінії фронту, дуже серйозна. Росія продовжує діяти всупереч міжнародному гуманітарному праву, і як завжди дуже чітко про це заявляла координатор ООН в Україні з гуманітарних питань пані Деніз Браун. Росіяни обстрілюють цивільне населення, багато людей було вбито, зруйновано цивільну інфраструктуру, школи та медичні заклади. Це неприйнятно. Війна має свої правила, ми постійно про це говоримо. А росіяни ігнорують правила війни", - сказав Папаконстантину в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що постійна загроза життю цивільного населення, серйозні пошкодження житла, водо- та електропостачання, енергетичні атаки - все це викликає ще більшу потребу в гуманітарній допомозі.

"Саме тому План гуманітарних потреб та реагування України показує, що у 2024 році все ще багато людей потребуватимуть допомоги", - додав представник ЄК.

Теги: #ситуація #гуманітарна #папаконстантину

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