Події

20:15 11.04.2024

Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

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Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав із призначенням на посаду міністра закордонних справ Болгарії Стефана Димитрова.

"Вітаємо Стефана Димитрова з призначенням на посаду міністра закордонних справ Болгарії. Ми цінуємо наше партнерство з Болгарією і сподіваємося на подальший розвиток нашої співпраці в ім'я безпеки та процвітання наших країн, Чорноморського регіону та інших регіонів", - написав Кулеба в соцмережі Х у четвер.

 

Теги: #мзс #міністр #болгарія

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