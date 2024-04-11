Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав із призначенням на посаду міністра закордонних справ Болгарії Стефана Димитрова.

"Вітаємо Стефана Димитрова з призначенням на посаду міністра закордонних справ Болгарії. Ми цінуємо наше партнерство з Болгарією і сподіваємося на подальший розвиток нашої співпраці в ім'я безпеки та процвітання наших країн, Чорноморського регіону та інших регіонів", - написав Кулеба в соцмережі Х у четвер.