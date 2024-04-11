Події

17:41 11.04.2024

Третій евакуаційний поїзд прибув із Покровська до Рівненської області

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Третій евакуаційний поїзд прибув із Покровська до Рівненської області

"Волонтери Рівненської обласної організації Українського Червоного Хреста спільно з працівниками ДСНС України та іншими громадськими організаціями зустрічали евакуйованих", - повідомило Товариство Червоного Хреста України у фейсбуці.

Волонтери допомагали прибулим зійти з поїзда, перенести речі, отримати гуманітарну допомогу. Вони також допомагали транспортувати маломобільних пасажирів. Крім цього, волонтери розгорнули пункт, де люди могли перекусити, отримати необхідну інформацію, першу медичну або психологічну допомогу. Для дітей волонтери організували заходи з психосоціальної підтримки.

Як повідомлялося, Покровськ перебуває в зоні обстрілів російської армії.

 

Теги: #евакуація #рівненська #покровськ #тчху

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