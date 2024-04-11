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12:44 11.04.2024

Міжурядові консультації дадуть поштовх для реалізації проєктів між містами та громадами України й Словаччини - Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що міжурядові консультації дадуть поштовх для міжрегіонального співробітництва та реалізації проєктів між містами та громадами України й Словаччини.

"Розпочинаємо міжурядові консультації з урядом Словаччини. Високий рівень представництва з обох сторін дасть можливість міністрам наших країн установити контакти й прагматично говорити про спільні інтереси, економіку, розвиток, відновлення України, про участь у проєктах логістики та про європейські фонди", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр упевнений, що консультації дадуть поштовх і для міжрегіонального співробітництва, для реалізації проєктів між містами та громадами України й Словаччини.

"Для нас також критично важлива підтримка наших євроінтеграційних прагнень і Формули миру президента України. Зосередимо увагу на цих питаннях", - додав він.

Глава українського уряду розповів, що під час відкриття діалогу акцентував увагу на постійних повітряних атаках РФ.

"Дякую прем'єр-міністру Роберту Фіцо й словацькому уряду за організацію цих консультацій та підтримку в багатьох сферах. Розраховуємо на подальший розвиток нашої прагматичної співпраці", - підсумував Шмигаль.

Теги: #україна #словаччина

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