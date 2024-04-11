Події

10:51 11.04.2024

Мінкультури запустило Держреєстр нерухомих пам'яток "єПам'ятка" в дослідну експлуатацію

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Мінкультури запустило Держреєстр нерухомих пам'яток "єПам'ятка" в дослідну експлуатацію

Міністерство культури та інформаційної політики України ввело в дослідну експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему обліку нерухомих об'єктів культурної спадщини України "Державний реєстр нерухомих пам'яток".

Згідно з наказом від 10 квітня, інформаційно-комунікаційну систему "Державний реєстр нерухомих пам'яток України" запущено на ресурсі за посиланням.

Зазначається, що "єПам'ятка" містить список об'єктів культурної спадщини, які держава офіційно бере під охорону, а самі об'єкти визначають незалежно від форм власності відповідно до їх археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, наукової або мистецької цінності. Після внесення до реєстру об'єкти культурної спадщини набувають статусу пам'яток.

Теги: #реєстр #памятки

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