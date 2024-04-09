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17:09 09.04.2024

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотниками

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МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотниками

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

"МАГАТЕ було поінформовано ЗАЕС про сьогоднішню атаку дронів на прилеглий до її майданчика навчальний центр. Зареєстрований вибух підтверджується спостереженнями групи МАГАТЕ. Цього разу прямої загрози ядерній безпеці немає, але останній інцидент знову підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію", - наводить агентство слова його генерального директора Рафаеля Гроссі в мережі Х.

Як повідомлялося, у неділю 7 квітня МАГАТЕ заявило про атаки ЗАЕС безпілотниками, зазначивши, що в результаті було три постраждалих місця на її майданчику, зокрема в одному з шести корпусів реактора, де орієнтовно було обладнання спостереження та зв'язку. Експерти МАГАТЕ повідомили, що бачили залишки дронів у трьох місцях, а також упродовж доби чули вибухи і стрілянину, зокрема з артилерії, неподалік від ЗАЕС.

Як зазначили в МАГАТЕ, уперше з листопада 2022 року найбільша АЕС у Європі була прямою ціллю військових дій.

Тоді команда МАГАТЕ стверджувала, що не помітила якихось структурних ушкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної та радіаційної безпеки станції, однак, зокрема, повідомила про незначне поверхневе обгоряння верхньої частини даху купола реактора блоку №6.

"Хоча пошкодження на блоці №6 не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність захисної оболонки реактора", - прокоментував ситуацію гендиректор Гроссі.

МАГАТЕ не вказало, кому належали безпілотники.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявили про непричетність України до жодних збройних провокацій на ЗАЕС. Імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів.

Теги: #магате #заес

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