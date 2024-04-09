Події

16:08 09.04.2024

У Парижі через повідомлення про ризик теракту посилюють безпеку напередодні матчу ПСЖ і "Барселони"

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Правоохоронці значно посилили заходи безпеки напередодні матчу між ФК "Парі Сен-Жермен" і ФК "Барселона" в Парижі з огляду на терористичну загрозу, заявив у вівторок глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

"Начальник поліції, з яким я розмовляв рано вранці сьогодні, значно посилив заходи безпеки", - наводять французькі ЗМІ слова міністра.

Дарманен зазначив, що такі заходи вжито з огляду на "загрозу, про яку публічно заявила "Ісламська держава".

Французькі ЗМІ пояснюють, що в ІД погрожували провести теракти, націлені на місця проведення запланованих на вівторок і середу матчів футбольної Ліги чемпіонів.

Чвертьфінал Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Барселоною" відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" 10 квітня.

У березні прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив про підвищення рівня терористичної загрози у країні до максимального. Президент Франції Емманюель Макрон назвав це рішення розумним.

Теги: #безпека #франція

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