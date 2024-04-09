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06:52 09.04.2024

9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 776 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 776 RUSSIAN AGRESSION

9 квітня відзначають День антикваріату, Міжнародний день "Будьте добрими до юристів".

У Грузії - День національної єдності, у Тунісі - День пам'яті мучеників, у Данії - День пам'яті німецького вторгнення, у Фінляндії День фінської мови або День Мікаеля Агріколи, у США - Національний день колишніх військовополонених, День працівників бібліотеки.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Євпсихія.

День антикваріату

Антикваріат - це, зазвичай, предмет, який колекціонують або бажають придбати через його вік, красу, рідкість, стан, корисність, особистий емоційний зв'язок та/або інші унікальні особливості. Це предмет, що представляє попередню епоху або часовий період в історії людства.

Найдорожчим антикваріатом, коли-небудь проданим, є ваза Піннера династії Цин за 85,9 мільйона доларів. Ваза Піннера династії Цин являє собою красивий, хитромудрий виріб з кераміки з яскравими квітами, прикрашений рибою і китайською імператорською печаткою.

Ще цього дня:

1930 - У Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефону. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T;

1940 - Німецькі війська вторглися в Данію і Норвегію;

1963 - Експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США;

1966 - Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття;

1989 - Війська СРСР розігнали мирну демонстрацію в Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня;

1990 - У Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 - У Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич;

2003 - Європарламент схвалив вступ до Європейського союзу 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії;

2005 - Спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився з Каміллою Паркер-Боулз;

2015 - В Україні ухвалено декомунізаційні закони.

Церковне свято

День пам'яті мученика Євпсихія

Євпсихій народився в Кесарії Каппадокійській у заможній родині. За часів правління імператора Юліана Відступника, Євпсихій ревно ставився до християнської віри, руйнував ідолів і храми язичників.

Коли Юліан дізнався про це, Євпсихія заарештували і піддали мукам, але він зміг вистояти. Коли його стратили мечем, сталося диво, з рани замість крові витекло молоко з водою. Християни з великою пошаною поховали його тіло, над труною пізніше звели храм.

Іменини: Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.

 

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #9квітня

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