9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 776 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 776 RUSSIAN AGRESSION
9 квітня відзначають День антикваріату, Міжнародний день "Будьте добрими до юристів".
У Грузії - День національної єдності, у Тунісі - День пам'яті мучеників, у Данії - День пам'яті німецького вторгнення, у Фінляндії День фінської мови або День Мікаеля Агріколи, у США - Національний день колишніх військовополонених, День працівників бібліотеки.
Православна церква вшановує пам'ять мученика Євпсихія.
День антикваріату
Антикваріат - це, зазвичай, предмет, який колекціонують або бажають придбати через його вік, красу, рідкість, стан, корисність, особистий емоційний зв'язок та/або інші унікальні особливості. Це предмет, що представляє попередню епоху або часовий період в історії людства.
Найдорожчим антикваріатом, коли-небудь проданим, є ваза Піннера династії Цин за 85,9 мільйона доларів. Ваза Піннера династії Цин являє собою красивий, хитромудрий виріб з кераміки з яскравими квітами, прикрашений рибою і китайською імператорською печаткою.
Ще цього дня:
1930 - У Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефону. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T;
1940 - Німецькі війська вторглися в Данію і Норвегію;
1963 - Експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США;
1966 - Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття;
1989 - Війська СРСР розігнали мирну демонстрацію в Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня;
1990 - У Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;
1991 - У Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич;
2003 - Європарламент схвалив вступ до Європейського союзу 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії;
2005 - Спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився з Каміллою Паркер-Боулз;
2015 - В Україні ухвалено декомунізаційні закони.
Церковне свято
День пам'яті мученика Євпсихія
Євпсихій народився в Кесарії Каппадокійській у заможній родині. За часів правління імператора Юліана Відступника, Євпсихій ревно ставився до християнської віри, руйнував ідолів і храми язичників.
Коли Юліан дізнався про це, Євпсихія заарештували і піддали мукам, але він зміг вистояти. Коли його стратили мечем, сталося диво, з рани замість крові витекло молоко з водою. Християни з великою пошаною поховали його тіло, над труною пізніше звели храм.
Іменини: Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.