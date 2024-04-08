Пошкоджено підстанції в дніпровському та східному регіонах, експорт е/е в понеділок заплановано до 5 країн - "Укренерго"

Уночі через атаку російських ракет і БПЛА в дніпровському регіоні пошкоджено обладнання на одній із підстанцій НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії.

"Знеструмлення споживачів не було", - повідомив український системний оператор у понеділок.

Також 7 квітня на сході в одному з прифронтових районів через артобстріл було знеструмлено високовольтну підстанцію "Укренерго" 330 кВ.

Як зазначили в НЕК, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються у складних умовах і тривають цілодобово. У східному регіоні на одній із підстанцій ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого під час обстрілів.

Загалом станом на ранок 8 квітня в Україні було знеструмлено 398 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

За інформацією системного оператора, у Харківській області в понеділок із 06:00 діють графіки погодинних відключень. Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

7 квітня для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 09:40 до 17:45 обмежувалася робота об'єктів ВДЕ загальною потужністю до 498 МВт в окремі години.

У понеділок імпорт електроенергії надходить у вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 667 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 317 МВт.

Експорт здійснюється в денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ в Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Молдову загальним обсягом 1455 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 388 МВт.