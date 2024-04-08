Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено будинки та електромережі, постраждалих немає

У ніч проти понеділка ЗС РФ обстріляли Рясне і Липки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 2:00 с. Рясне Богодухівського району. Внаслідок ударів пошкоджено 4 приватні будинки, 4 багатоквартирні будинки барачного типу, а також електромережі. Постраждалих немає. О 1:00 у с. Липки Харківського району внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні вдень ворожих обстрілів зазнали два райони Харкова. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 19 будинків і 13 автомобілів. Постраждали п'ятеро людей: 45-річний чоловік дістав осколкові поранення, а в чотирьох жінок (72, 46,37, 36 років) - гостра реакція на стрес. Водночас вибух від С-300 стався в Індустріальному районі. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, виробниче підприємство та 10 автомобілів. Без постраждалих.

Крім того, напередодні ЗС РФ обстрілювали Козачу Лопань (пошкоджено 4 будинки та дві споруди, один будинок зруйновано, частково зруйновано навчальний заклад), Липці неподалік Липецької РЕМ (у селі немає електроенергії та мобільного зв'язку), Кругляківку (удар КАБ спровокував пожежу в житловому будинку), Куп'янськ (пошкоджено 10 приватних будинків), Дергачі (влучання по відкритій території), Колісниківку (пошкоджено приватний будинок) і Золочів (влучання по відкритій території). Постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.