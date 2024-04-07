Українська авіація за добу завдала ударів по 13 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по одному пункту управління, трьом зенітно-ракетним комплексам, одній вишці зв'язку і 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі фейсбук.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження по одному зенітно-ракетному комплексу противника, одному ворожому пункту управління безпілотними літальними апаратами, одній артилерійській системі, трьом районам зосередження озброєння і військової техніки російських окупантів.