Події

20:00 07.04.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 13 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Українська авіація за добу завдала ударів по 13 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по одному пункту управління, трьом зенітно-ракетним комплексам, одній вишці зв'язку і 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі фейсбук.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження по одному зенітно-ракетному комплексу противника, одному ворожому пункту управління безпілотними літальними апаратами, одній артилерійській системі, трьом районам зосередження озброєння і військової техніки російських окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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