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19:07 07.04.2024

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами трьох українських військовополонених під Кринками

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Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами трьох українських військовополонених під Кринками

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами трьох українських військовополонених поблизу с. Кринки Херсонської області, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в суботу.

За інформацією прокуратури, 7 квітня 2024 року в одному з телеграм-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

"На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює в беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія сталася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області", - уточнюється в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснюють ГУНП у Херсонській області.

 

 

 

Теги: #вбивство #розслідування #полонені #кринки

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