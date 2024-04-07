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13:28 07.04.2024

На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

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На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

У понеділок, 8 квітня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в понеділок також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, Києві 8 квітня найвища температура вдень була 26,3° у 1975 р., найнижча вночі -6,5° у 1944 р.

У вівторок, 9 квітня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 23-25°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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