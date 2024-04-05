Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область, де оглянув будівництво оборонних фортифікацій.

"Чернігівщина. Будівництво фортифікацій. Терміни виконання робіт і надійність – головне. Вдячний усім, хто залучений!", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляє пресслужба президента, на Чернігівщині Зеленський оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, а також протитанковий рів.

Зазначається, що опорний пункт обладнаний невибуховими загородженнями для стримування ворожої техніки.

Крім цього, під час візиту Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зазначив, що в області нарощується капітальна фортифікація.

"Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів", - наголошується в повідомленні.