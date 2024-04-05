Зеленський затвердив санкції РНБО проти 7 фізосіб і 86 юросіб

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування економічних санкцій та інших обмежувальних заходів проти 7 фізичних і 86 юридичних осіб.

Відповідний указ від 4 квітня 2024 року №219/2024 оприлюднено на сайті глави Української держави. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО, санкції на три роки запроваджено проти бізнесменів Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, Ореста Адамчо, Віктора Шермана, засновника фірми "Чернівецький завод будівельних матеріалів" Юрія Кушніра, а також громадянина РФ Андрія Попова.

Щодо ексгромадянина України, бізнесмена Араіка Амірханяна обмеження запроваджено на 10 років.

Також запроваджено санкції проти 86 юридичних осіб, серед них на території України зареєстровано 73 юрособи, 5 - на тимчасово окупованій території, 6 - у Росії та 2 - у Китаї.

РНБО також доручила Кабміну, СБУ і Нацбанку забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій. Крім цього, Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій, а також поставити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.