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12:49 05.04.2024

Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

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Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

Кияни-захисники та захисниці з інвалідністю через втрату кінцівки можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У 2023 році столиця розпочала виплату часткової компенсації за придбаний легковий автомобіль для військових, які отримали інвалідність через повну чи часткову втрату кінцівки після 24 лютого 2022 року. Компенсація передбачена міською цільовою програмою "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" і надається після купівлі авто", - йдеться в повідомленні КМДА з посиланням на заступницю голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марину Хонду на сайті в п'ятницю.

"Міська цільова програма "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" спрямована на соціальний захист і підтримку і наших ветеранів, і членів їхніх сімей, родин загиблих і полонених Захисників і Захисниць. Серед іншого, ми передбачили надання й матеріальної допомоги на часткову компенсацію за придбаний легковий автомобіль військовим, які отримали інвалідність І та ІІ групи через ампутацію кінцівки або її частини після 24 лютого 2022 року. Важливо, що компенсація надається на купівлю нового автомобіля, таким чином ми забезпечуємо прозорість процесу. Вартість машини не регламентована, утім сума компенсації становить 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 545 040 грн", - уточнила Хонда.

Під час подання заяви на компенсацію та безпосереднього отримання матеріальної допомоги заявник має бути зареєстрований у Києві. Як повідомляється, ознайомитися з Порядком виплати допомоги та переліком необхідних документів можна на сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Рішення про матеріальну допомогу на часткову компенсацію за придбаний легковий автомобіль ухвалюється протягом 30 календарних днів із дня надходження відповідної заяви.

 

Теги: #кмда #інваліди #захисники

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