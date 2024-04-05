СБУ викрила на Закарпатті клірика-антисеміта УПЦ (МП), який поширював фейки про війну в Україні

Служба безпеки України задокументувала злочини настоятеля храму Хустської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), який розпалював релігійну та міжнаціональну ворожнечу в прикордонному регіоні, а також виправдовував агресивну війну РФ проти України.

У телеграм-каналі СБУ в п'ятницю зазначається, що фігурант називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" і закликав вірян ухилятися від мобілізації. "Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій. Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у фейсбуці", - йдеться в повідомленні відомства.

Отже, як зазначають у спецслужбі, фігурант намагався розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні на користь країни-агресора.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності священника.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму УПЦ (МП) повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками); ⁠ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури.