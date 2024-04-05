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11:58 05.04.2024

У суботу вдень в Україні очікуються короткочасні дощі, лише на південному сході буде сухо, 19-20° тепла, - Укргідрометцентр

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У суботу вдень в Україні очікуються короткочасні дощі, лише на південному сході буде сухо, 19-20° тепла, - Укргідрометцентр

У суботу, 6 квітня, в Україні вночі опадів не очікується, удень, окрім південно-східної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний (удень у західних областях із переходом на північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних і Сумській областях 0-5° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Прогноз погоди у Києві на 6 квітня - вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 6 квітня найвища температура вдень була 24,7° у 1968 р., найнижча вночі -6,6° у 1942 р.

У неділю, 7 квітня, очікуються невеликі, вночі в південних і центральних областях помірні дощі, вночі в західних, удень і в північних областях без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті 17-22°.

У столиці 7 квітня вночі буде невеликий дощ, удень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 7-9° тепла; вдень 15-17°.

Теги: #погода #прогноз

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