5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 772 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 772 RUSSIAN AGRESSION

5 квітня відзначають День створення першої Конституції України, Міжнародний день совісті, День неонатолога, День чистої карми, Міжнародний день дитячої йоги, Міжнародний день супу.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Феодула і Агафопода.

Перша конституція України

Щороку 5 квітня Україна відзначає укладення першої конституції України, бо саме цього дня 1710 року гетьман Пилип Орлик на козацьких зборах біля Тягині склав конституційний договір нашої держави.

Перша конституція була написана як староукраїнською, так і латинською мовами. Складається документ із 16 статей, у яких визначено права та обов'язки учасників Війська Запорозького.

День неонатолога

5 квітня відзначають своє професійне свято лікарі-неонатологи.

Неонатологія походить від грецького "neo", що означає "новий", і латинського "natus", що означає "народження". Це галузь медицини, яка опікується доглядом за новонародженими та немовлятами. Вона вивчає, як вони ростуть, розвиваються, їхні хвороби та будь-які проблеми зі здоров'ям, з якими вони можуть зіткнутися.

Її основна мета - піклуватися про життя і здоров'я новонароджених з часу їхнього народження і до досягнення ними 28-денного віку. Цей період вважається вирішальним для виживання дитини та її подальшого розвитку.

Міжнародний день дитячої йоги

Міжнародний день дитячої йоги - подія, присвячена ознайомленню дітей, родин і педагогів із трансформаційною практикою йоги в усьому світі. Цей захід, започаткований Терезою Павер, відомою викладачкою дитячої йоги та авторкою бестселерів, з часу свого заснування 2016 року відвідали понад 480 000 дітей із 45 країн, 6 континентів і всіх 50 штатів США. Щорічне святкування відбувається в першу п'ятницю квітня.

День супу

Коли і де зварили перший суп, невідомо, проте дослідники вважають, що ця страва з'явилася дуже давно - на самому початку кулінарної історії людства. Про це свідчить глиняний посуд віком 20 тисяч років, знайдений археологами в Китаї. Цей посуд має сліди перебування на вогнищі, і хоча неможливо точно стверджувати, що саме в ньому готували, проте водонепроникність і термостійкість артефакту дає підстави припускати, що це був бульйон із м'яса та інших продуктів.

День чистої карми

Заснований у 2005 році. Мета заходів полягає в просуванні переробки та повторного використання відходів.

Ще цього дня:

1913 - Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;

1933 - Указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.);

1951 - Перше застосування апарату штучного кровообігу під час відкритої кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота;

1956 - Американські хіміки Маршалл Гейтс-молодший і Гільг Чуді здійснили повний синтез морфіну;

1992 - Під час Боснійської війни розпочалася облога Сараєво - найдовша облога в сучасній історії та одна з найбільш масштабних облог міста у світовій історії загалом;

2001 - Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України;

2005 - Аскар Акаєв складає із себе повноваження президента Киргизії;

2017 - У Німеччині у складі Бундесверу засновано новий рід військ - кібервійська, 13.500 службовців.

Церковне свято

5 квітня вшановують пам'ять мучеників Феодула і Агафопода, християнських святих, які жили за часів царювання Діоклетіана і Максиміана. Агафопод був дияконом, старим за віком, а Феодул - читцем, молодим і красивим. Вони вирізнялися своєю вірністю християнській вірі під час гонінь, розпочатих римськими царями.

Феодул був відомий тим, що за допомогою персня, із зображенням хреста, міг зцілювати хвороби.

Відвага і стійкість у вірі Феодула та Агафопода високо цінувалися серед християнської спільноти. Вони не уникли гонінь і були готові померти за віру. Так і сталося. Язичники схопили їх і кинули в море.

Іменини: Феліція, Пахом, Юрій, Лука, Василь, Іван.