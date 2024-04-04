Блінкен: Союзники по НАТО зроблять усе, що в їхніх силах, щоб Україна мала все необхідне для протистояння агресії РФ

Підтримка України та рішучість кожної країни НАТО допомагати українцям залишаються твердими, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми щойно закінчили засідання за участю всіх союзників по НАТО і міністра закордонних справ Кулеби, і я думаю, можна з упевненістю сказати, що підтримка України, рішучість кожної країни, представленої тут, у НАТО, залишаються твердими. Ми зробимо все, що в наших силах; союзники зроблять усе, що в їхніх силах, для забезпечення того, щоб в України було все необхідне, щоб і далі протистояти агресії Росії проти України, агресії, яка поглиблюється щодня", - сказав Блінкен перед початком переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

Блінкен зазначив, що в березні "тисячі ракет, снарядів було випущено по українцях, по містах і селищах України, по її електромережах - і це триває".

Він наголосив, що "боротьба, яку веде Україна, - це не тільки боротьба України; це боротьба кожного".

"Якби Росія якимсь чином досягла успіху в Україні, якби ми не продовжували підтримувати Україну, ми дали би послання потенційним агресорам усюди: вам це теж може зійти з рук", - зазначив держсекретар.

Також Блінкен зазначив, що вкрай важливо, щоб Конгрес просунувся далі в питанні про додаткову допомогу Україні.

"Це в інтересах не лише України, а й у наших власних. І ми маємо десятки союзників, які вважають так само, як і ми, і які сповна беруть на себе свою частку тягаря", - сказав він.

Блінкен наголосив, що Україна щодня бореться за дотримання принципів, на які зазіхає Росія і які є важливими для Сполучених Штатів і для всіх країн НАТО.