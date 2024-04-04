Події

15:46 04.04.2024

Унаслідок ракетного удару по Харківському району загинула одна людина, ще двоє поранені - прокуратура

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За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по Харківському району, здійсненого російськими окупантами в четвер близько 12:45, загинув працівник сільськогосподарського підприємства.

"Ракета впала в полі, де працівники сільськогосподарського підприємства виконували роботи. Загинув 36-річний чоловік. Ще двоє його колег 55 і 21 років дістали поранень. Усі постраждалі – працівники зазначеного підприємства. Пошкоджено сільськогосподарську техніку", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що о 12:47 окупанти завдали удару по Харківському району Харківської області між населеними пунктами, внаслідок якого загинула цивільна особа, котра перебувала під час удару в тракторі. 

Теги: #харківська_область

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