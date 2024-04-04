Столтенберг, відкриваючи засідання Ради Україна - НАТО: Ми маємо посилити нашу підтримку Україні

У світлі складної ситуації на полі бою в Україні генеральний секретар НАТО Єнс Столтебнерг заявляє про необхідність збільшення допомоги Україні з боку союзників.

Відкриваючи засідання Ради Україна - НАТО, яке відбувається у четвер у Брюсселі в рамках дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, Столтенберг сказав: "Жорстока війна Росії проти України триває вже третій рік, і оскільки Україна продовжує боротися за свою свободу, союзники продовжують підтримувати Україну. Ситуація на полі бою складна, це аргумент, щоб посилити нашу підтримку, а не скорочувати її".

За його словами, під час засідання міністри вирішуватимуть "нагальні практичні та політичні потреби України, зокрема, як посилити підтримку НАТО для України". "У Вільнюсі ми погодили пакет заходів, щоб наблизити Україну до НАТО, і, готуючись до саміту у Вашингтоні, ми працюємо разом, щоб зміцнити шлях України до членства в НАТО. Це важливо для безпеки України і для нашої безпеки", - наголосив Столтенберг.