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10:39 04.04.2024

Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

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Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

Наразі чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами, говорити про повне гуманітарне розмінування можна буде лише після закінчення війни, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про те, який час знадобиться Україні для очищення території від вибухонебезпечних предметів, міністр зазначив, що спрогнозувати це неможливо, доки тривають бойові дії.

"От очистимо ми якийсь населений пункт, визначимо його безпечним, а потім знову обстріл. І все, починаємо спочатку. Тому тут багато умовностей. Тим паче, що досі знаходимо в землі снаряди ще Другої світової", - розповів міністр.

За його словами, загалом унаслідок повномасштабного вторгнення РФ станом на сьогодні близько 25% території України забруднені мінами й вибухонебезпечними предметами.

"Найбільш щільно заміновані деокуповані регіони. Власне стабілізаційні заходи там починаються саме з розмінування", - уточнив Клименко.

Він також пояснив, що процес розмінування поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний.

"На бойовому етапі територію розміновують військові, просуваючись фронтом. На оперативному - поліцейські та рятувальники, коли проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Гуманітарне розмінування - це вже повне глибоке очищення як землі, так і акваторій від вибухонебезпечних предметів", - уточнив глава МВС.

Водночас він додав, що наразі важливо забезпечити хоча б мінімально безпечні умови для життєдіяльності населення на деокупованих територіях.

"У масштабах цілої країни про повне гуманітарне розмінування можна буде говорити лише після завершення війни. Зараз ми перебуваємо переважно на першому та другому етапах", - підсумував Клименко.

Теги: #клименко #мвс

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