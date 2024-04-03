Події

21:49 03.04.2024

Зеленський заслухав доповідь Сирського про плани оборонних і активних дій ЗС України у найближчій перспективі

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Зеленський заслухав доповідь Сирського про плани оборонних і активних дій ЗС України у найближчій перспективі

Президент України Володимир Зеленський у середу заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про плани оборонних і активних дій Сил оборони на фронті на найближчий час.

"Сьогодні була тривала й детальна доповідь Головкома Олександра Сирського: наші дії на ключових напрямках, захист і зміцнення наших позицій, наш тиск на російські позиції, ключові наші плани оборонних і активних дій на найближчий час", - заявив Зеленський у відеозверненні.

 

 

 

Теги: #президент #фронт #доповідь #головком

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