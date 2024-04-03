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17:28 03.04.2024

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

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Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Антикорупційні органи України повідомили про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці", викритої вчора", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, у вівторок було оголошено про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Як зазначалося, ОГ було створено 2021 року для контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

"У червні-грудні 2022 року керівник ОГ через підконтрольних посадових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів", - розповідають у САП. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю, а як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі з більш вигідними ціновими умовами було використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

Як зазначали в САП, при цьому керівник організованої групи "навмисно проігнорував громадянство контролера компанії, що "виграла" тендер, та його зв'язки з РФ". Встановлено, що трансформатори закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, і перепродували "Укрзалізниці" за вдвічі завищеною ціною. Внаслідок цього "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину".

Як стало відомо, йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила. Офіційно агентству "Інтерфакс-Україна" цю інформацію не підтверджують.

НАБУ на своєму офіційному сайті в середу інформувало, що наразі про підозру повідомили сімом особам: лідеру організованої групи; двом учасникам організованої групи; колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"; заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця"; особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника; підлеглому лідера організованої групи. Кваліфікація - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначається в повідомленні НАБУ, "лідеру організованої групи також повідомили про підозру в заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили в березні цього року. Крім того, завдяки діям детективів і прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника".

Вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи.

 

 

Теги: #набу #укрзалізниця #підозра #сап

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