Обсяги продажу сільгоспземель в Україні в лютому зросли на 50% - KSE Агроцентр

В Україні в лютому 2024 року було укладено 9,6 тис. угод купівлі-продажу земель сукупним обсягом 22,0 тис. га, що на 50% більше, ніж у січні цього року, наголошується в аналітичному огляді ринку земель в Україні, підготовленому Київською школою економіки (KSE Агроцентр) спільно з Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (USAID Агро).

За інформацією аналітиків, попередній максимум купівлі-продажу сільгоспземель після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано в грудні 2023 року, коли було укладено 8,2 тис. угод обсягом 19,8 тис. га. Лідерами ринку земель із початку 2024 року є Полтавська (3,7 тис. га), Дніпропетровська (2,7 тис. га) і Кіровоградська (2,0 тис. га) області.

"З моменту відкриття ринку земель для юридичних осіб 266 компаній скористалися правом купівлі сільськогосподарської землі, з яких 223 компанії придбали принаймні одну ділянку в лютому 2024 року. Загалом активність юридичних осіб на ринку зростає. Якщо, відповідно до уточнених даних, у січні юрособи придбали 507 ділянок сукупною площею 1,5 тис. га, то в лютому юрособи придбали вже 1,2 тис. земельних ділянок сільськогосподарського призначення сукупною площею 3,5 тис. га. Отже, частка участі юридичних осіб на ринку сільгоспземель у лютому становила 15,8%, проти 10,3% у січні 2024 року", - наголошується в дослідженні.

Переважна більшість земель, придбаних юридичними особами за перші два місяці 2024 року, - це колишні підмораторні землі. 40% від сукупної площі ділянок, проданих від початку цього року, розташовані в Полтавській області. До трійки регіонів-лідерів за активністю юросіб входять прифронтові Сумська (10%) і Харківська (7%) області.

Ціни купівлі-продажу сільськогосподарських земель зберігають стабільність. Середньозважена ціна гектара в лютому 2024 року становила 41,6 тис. грн проти 41,7 тис. грн/га в січні 2024 року, а середньозважена ціна гектара земель для ведення товарного сільгоспвиробництва становила 42,5 тис. грн проти 42,2 тис. грн/га в січні, уточнили дослідники.

Водночас у 50% транзакцій за участю фізичних осіб ціна продажу сільгоспземель не перевищувала нормативної грошової оцінки більш як на 0,9%, тоді як в угодах, укладених юридичними особами, у 50% випадків ціна угоди перевищувала її більше ніж на 50%.

"Така розбіжність може свідчити або про те, що юрособи готові платити вищу ціну за сільськогосподарські землі, або про те, що юрособи більш мотивовані відображати реальну ціну угоди в офіційних документах, замість зазначення мінімально допустимої ціни з доплатою різниці в готівковій формі", - резюмував експерт KSE Агроцентр Роман Нейтер.