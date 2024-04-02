За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві мирні мешканки

У ніч проти вівторка ЗС РФ завдали авіаудару по Куп'янську, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ унаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок ранкового ворожого авіаудару по Куп'янську було пошкоджено трибуну стадіону, роздягальню, приватні будинки, багатоквартирний будинок. Поранено 57-річну жінку. Крім того, внаслідок серії денних ворожих обстрілів Вовчанська було поранено 27-річну жінку, пошкоджено приватні будинки, паркан, господарські споруди.

У Курилівці ворожий обстріл спровокував пожежу: горіли приватні житлові будинки. У Люботині внаслідок удару ЗРК-300 пошкоджено будівлю. Постраждалих не зафіксовано.