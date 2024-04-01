Нацполіція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет і вилучила наркотиків на 150 млн грн

Правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність 5 нарколабораторій, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Крім того, правоохоронці вилучили зброю, гранати та набої. За даними розслідування, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що документування протиправної діяльності фігурантів злочинних груп, які збували наркотики й психотропи на всій території України, тривало два місяці на території Дніпропетровської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Запорізької, Чернівецької, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Вінницької, Одеської, Донецької, Закарпатської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Черкаської областей і м. Києві.

"Послуги з продажу наркотиків і психотропів спільники рекламували через десятки телеграм-каналів. За допомогою месенджера наркоділки отримували замовлення та оптимізували процес доставки "товару" покупцям через сервіси поштових відправлень і так звані закладки", - повідомили в поліції.

За результатами 64 санкціонованих обшуків на всій території країни ліквідовано п’ять нарколабораторій, вилучено понад 85 кг наркотиків і психотропів, а це 420 тис. разових доз, вартість яких за цінами чорного ринку становить понад 150 млн грн, а також зброю, гранати та набої.

Загалом під час слідства затримано 26 осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Суд обрав 20 фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим - цілодобовий домашній арешт.

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають заходи з викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.