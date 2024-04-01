Влада має намір створити безпечні умови для очного навчання ще 300 тис. учнів до кінця 2024 року - Федоров

Влада має намір створити безпечні умови для очного навчання для 300 тис. учнів до кінця 2024 року, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наш сьогоднішній фокус на дітях, які перебувають в Україні, як зробити так, щоб до кінця цього року велика кількість дітей вийшли в офлайн і почали навчатися в офлайні", - сказав Федоров на презентації нового механізму використання субвенції "Шкільні укриття: нові правила розподілення коштів" у понеділок у Києві.

За його словами, у питанні офлайн-навчання насамперед ідеться про безпеку.

"Тому наша мета до кінця цього року ще 300 тис. із загальної цифри (понад 624 тис. учнів, які навчаються в Україні онлайн, - ІФ-У) вивести в безпечний офлайн", - заявив він.

Водночас віцепрем'єр наголосив, що для тих дітей, які залишаться на онлайн-навчанні, буде ухвалено рішення, які покращать якість навчання: гаджети, програми, організаційний підхід.