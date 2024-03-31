Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області

Російські військові 39 разів атакували Сумську область, загалом у регіоні пролунало 157 вибухів, повідомляє ОВА у зведенні станом на 21:00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Глухівська, Середино-Будська, Свєська громади", - повідомили в Сумській ОВА.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді було здійснено обстріл із мінометів (13 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (12 вибухів), пуск некерованих авіаційних ракет із вертольота (НАР) (6 вибухів).

У Шалигинській громаді стався обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), мінометні обстріли (9 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

У Краснопільській громаді були скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), мінометні обстріли (6 вибухів).

По Юнаківській громаді здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (10 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів), артобстріл (17 вибухів).

Артилерійські обстріли було зафіксовано в Хотинській громаді (19 вибухів).

Із мінометів ворог гатив по Середино-Будській (37 вибухів), Свеській (2 міни), Глухівській (4 вибухи), Есманській (5 вибухів) та Новослобідській (2 вибухи) громадах.