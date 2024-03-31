Події

11:52 31.03.2024

Квітень прийде в Україну без опадів, з температурою повітря 19-24°

1 хв читати
Квітень прийде в Україну без опадів, з температурою повітря 19-24°

В Україні 1 квітня прогнозується суха тепла погода.

Як повідомив Укргідрометцентр, у понеділок без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень і в західних областях місцями пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, у західних областях 9-14°; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат і узбережжі морів 14-19°.

У Києві в понеділок, 1 квітня, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 квітня найвища температура вдень була 20,3 у 2016 р., найнижча вночі -8,7 у 1931 р.

У вівторок, 2 квітня, в Україні без опадів, лише вночі в Карпатах і на Закарпатті, вдень у західних і місцями північних областях короткочасні дощі, окремі грози.

Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень по Україні, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів місцями 11-16°.

У Києві у вівторок, 2 квітня, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 30.03.2024
В Україні в неділю та понеділок очікується дуже тепла погода без опадів

В Україні в неділю та понеділок очікується дуже тепла погода без опадів

11:39 29.03.2024
У суботу в Україні буде сухо, лише на сході вночі невеликий дощ, удень 16-21° тепла

У суботу в Україні буде сухо, лише на сході вночі невеликий дощ, удень 16-21° тепла

17:21 28.03.2024
Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу, - Зеленський

Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу, - Зеленський

12:49 27.03.2024
Найближчими днями в Україні буде тепло, у п'ятницю скрізь пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні буде тепло, у п'ятницю скрізь пройдуть дощі

12:55 25.03.2024
У більшості областей України у вівторок пройдуть дощі, вдень 8-13° тепла, вночі на заході можливі заморозки

У більшості областей України у вівторок пройдуть дощі, вдень 8-13° тепла, вночі на заході можливі заморозки

13:05 24.03.2024
На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

19:48 23.03.2024
У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

12:36 23.03.2024
У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

12:02 21.03.2024
Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

19:58 20.03.2024
Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

ОСТАННЄ

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

В Одесі та Одеському районі чергове аварійне відключення енергопостачання - ДТЕК

Голова Держкомтелерадіо Наливайко задекларував 694 тис. грн доходів за 2023 рік

За минулу добу в результаті обстрілів у Красногорівці на Донеччині загинуло двоє людей

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні: сотні бронемашин попередніх модифікацій і ракети Aster

В Одесі та Одеському районі без світла залишилися десять тисяч абонентів - ОВА

Усі члени уряду України вчасно подали декларації про доходи за 2023 рік

Президент і прем'єр України привітали всіх українців і християн, які відзначають Великдень сьогодні

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

У Рівненській області пошкоджено електроопору, електропостачання забезпечено - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА