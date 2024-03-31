Квітень прийде в Україну без опадів, з температурою повітря 19-24°

В Україні 1 квітня прогнозується суха тепла погода.

Як повідомив Укргідрометцентр, у понеділок без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень і в західних областях місцями пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, у західних областях 9-14°; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат і узбережжі морів 14-19°.

У Києві в понеділок, 1 квітня, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 квітня найвища температура вдень була 20,3 у 2016 р., найнижча вночі -8,7 у 1931 р.

У вівторок, 2 квітня, в Україні без опадів, лише вночі в Карпатах і на Закарпатті, вдень у західних і місцями північних областях короткочасні дощі, окремі грози.

Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень по Україні, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів місцями 11-16°.

У Києві у вівторок, 2 квітня, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.