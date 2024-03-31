В Одесі електротранспорт припинив роботу через обмеження подачі е/е - влада

В Одесі електротранспорт припиняє роботу у зв'язку з обмеженнями подачі електроенергії, повідомила міськрада.

"У зв'язку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить у депо", - ідеться в повідомленні.

"На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - поінформували в міськраді.

Як повідомлялося, у ніч на неділю росіяни атакували Одеську область безпілотниками.

"Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали. Ведуться відновлювальні роботи", - інформували Сили оборони півдня.