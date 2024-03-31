Події

07:38 31.03.2024

Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

1 хв читати
Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

У ніч на 31 березня армія РФ укотре атакувала південні області з використанням дронів-камікадзе і різних видів ракет, повідомили Сили оборони півдня України в неділю вранці.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували кілька хвиль ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини", - сказано в повідомленні.

Військові наголошують, що напружена бойова робота української ППО тривала близько 2 годин.

"Ворог рясно атакував Одеську область. Усі 8 дронів вдалося збити. Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи", - інформують Сили оборони півдня.

Водночас, за даними військових, по Херсонщині паралельно, під час дронової атаки, росіяни застосували і балістику, і керовану авіаційну ракету. Влучили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #рф #атака #південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 31.03.2024
Кількість постраждалих у результаті суботнього ворожого удару в Харкові зросла до двох

Кількість постраждалих у результаті суботнього ворожого удару в Харкові зросла до двох

05:44 31.03.2024
РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

19:23 30.03.2024
Силами ППО ПК "Південь" протягом дня знищено ракету Х-59 і два безпілотники

Силами ППО ПК "Південь" протягом дня знищено ракету Х-59 і два безпілотники

19:06 30.03.2024
На автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті Львова здійснено хакерську атаку

На автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті Львова здійснено хакерську атаку

07:52 30.03.2024
ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

07:06 30.03.2024
Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

22:57 29.03.2024
Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

17:12 29.03.2024
Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

10:57 29.03.2024
Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

01:10 29.03.2024
Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

Україна направила запити на надання систем ППО кожній країні, яка ними володіє

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

ОСТАННЄ

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

Українські ракетники за добу вразили чотири РЛС і чотири ППО противника

Сили оборони за добу відбили 36 атак ворога на новопавлівському напрямку

Окупанти здійснили 17 ракетних і 83 авіаудари, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Піщаний пил із Сахари накрив Швейцарію

Олена Зеленська: Школи та садочки, незважаючи на війну, стали місцями, в яких закладається здорове майбутнє наших дітей

Комітет Ради оперативно внесе правки про боротьбу з лудоманією до законопроєкту про ліквідацію КРАІЛ

31 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА