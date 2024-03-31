Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

У ніч на 31 березня армія РФ укотре атакувала південні області з використанням дронів-камікадзе і різних видів ракет, повідомили Сили оборони півдня України в неділю вранці.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували кілька хвиль ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини", - сказано в повідомленні.

Військові наголошують, що напружена бойова робота української ППО тривала близько 2 годин.

"Ворог рясно атакував Одеську область. Усі 8 дронів вдалося збити. Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи", - інформують Сили оборони півдня.

Водночас, за даними військових, по Херсонщині паралельно, під час дронової атаки, росіяни застосували і балістику, і керовану авіаційну ракету. Влучили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.