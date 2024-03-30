Україна направила запити на надання систем ППО кожній країні, яка ними володіє

Україна надала запити на системи ППО кожній країні, яка ними володіє, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Увесь тиждень майже безперервно працюють наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники, всі, хто задіяний у ліквідації наслідків російських ударів і в захисті об'єктів енергетики... Хочу зараз подякувати всім вам, хто справді робить усе, щоб Україна жила нормально, з електрикою, з можливістю працювати, усі наші міста і села", - сказав президент.

"Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів", - сказав також Зеленський.