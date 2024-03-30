Окупанти ввечері завдали авіаударів по Боровій та Устинівці Харківської області, пошкоджено житлові будинки - Офіс генпрокурора

Понад 20 житлових будинків зазнали руйнувань або пошкоджень унаслідок авіаційних ударів російських окупантів по селищу Борова Ізюмського району та селу Устинівка Куп'янського району Харківської області в суботу ввечері, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в неділю.

"29 березня близько 21:10 збройні сили Росії обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено понад 15 житлових будинків. Також під ударом окупантів було с. Устинівка Куп'янського району. Повністю зруйновано три домоволодіння, ще 4 - пошкоджено. За попередніми даними, на обидва населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).