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12:57 30.03.2024

Окупанти ввечері завдали авіаударів по Боровій та Устинівці Харківської області, пошкоджено житлові будинки - Офіс генпрокурора

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Понад 20 житлових будинків зазнали руйнувань або пошкоджень унаслідок авіаційних ударів російських окупантів по селищу Борова Ізюмського району та селу Устинівка Куп'янського району Харківської області в суботу ввечері, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в неділю.

"29 березня близько 21:10 збройні сили Росії обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено понад 15 житлових будинків. Також під ударом окупантів було с. Устинівка Куп'янського району. Повністю зруйновано три домоволодіння, ще 4 - пошкоджено. За попередніми даними, на обидва населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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