30 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 766 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 766 RUSSIAN AGRESSION

30 березня відзначають Годину Землі, День прогулянки парком.

В Іспанії - День квітів, у Малайзії - День Султана Келантана, у Палестині - День захисту землі, у США - День лікаря, Тиждень музеїв у Нідерландах.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Ліствичника.

Година Землі

Використання енергоресурсів, забруднення води та ґрунту, збільшення вмісту парникових газів в атмосфері. Це все призводить до глобальних змін, які можна зупинити лише за умови правильного ставлення до довкілля. Саме тому була створена Година Землі, що припадає щороку на останню суботу березня.

День прогулянки парком

Неофіційне свято, вельми актуальне для людей, що живуть у шаленому ритмі сучасного світу, відзначають щорічно 30 березня.

Головна мета цього Дня - привернення уваги городян до такого звичайного і, здавалося б, очевидного способу відпочинку, як прогулянка парком.

Прогулянка упродовж 30 хвилин на день, на думку лікарів, може мати величезну користь для здоров'я – до того ж не лише задля спалювання калорій і зниження ваги, а й підвищення імунітету, зниження ризику ожиріння, діабету 2 типу і деяких видів раку. Вона також допоможе збільшити серцеву діяльність, знизити кров'яний тиск і поліпшити настрій.

На думку британських медиків, перебування на природі (і, зокрема, в парку) чинить на організм людини відновлювальну дію, яку неможливо порівняти з шопінгом або походом у кіно.

Прогулянки в парку, можуть підвищити настрій і знизити стрес. Дослідження засвідчили, що люди, які ходять пішки або гуляють у зелених зонах, як правило, щасливіші, ніж ті, хто цього не робить.

Ще цього дня:

1922 - У Києві створено театр-студію "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);

1972 - Велика Британія запровадила пряме правління в Північній Ірландії;

1981 - Джон Гінклі вчинив замах на президента США Рональда Рейгана: останній був серйозно поранений. Схоплений на місці злочину Гінклі пояснив свій вчинок бажанням справити враження на актрису Джоді Фостер. Суд визнав Гінклі психічно хворим;

1987 - Картина Вінсента ван Гога "Соняшники" продана за рекордну суму - 39,85 мільйонів доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйона - а в 1997 з'явилася інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, - підробка;

1990 - Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР;

1991 - Кардинал Мирослав Любачівський повернувся з Риму до Львова і зайняв престол Верховних архієпископів Львівських;

1992 - На 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано "Мовчання ягнят" із Джоді Фостер та Ентоні Гопкінсом у головних ролях (вони отримали "Оскари" як найкращі акторка й актор);

1992 - Суд міста Портленд (США) ухвалив рішення, яке зобов'язувало компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, який 40 років палив сигарети "Мальборо";

1995 - Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, в якій він засудив аборти та евтаназію як злочини проти людства, що не повинні бути легалізовані;

1998 - Німецький автогігант BMW купив британську компанію Rolls-Royce за $570 млн;

2014 - У Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін - х..ло!).

Церковне свято

Цього дня православна церква відзначає пам'ять Івана Ліствичника - християнського богослова і філософа, ігумена Синайського монастиря, який жив у 6-7 століттях.

Іван є автором "Ліствиці" (старослов. "сходи") - свого роду керівництва до морального самовдосконалення. У своєму творі Іван представив 30 чеснот у вигляді сходинок, якими християнин повинен сходити до ідеалу.

Іменини: Іван, Захар.