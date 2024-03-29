Події

19:50 29.03.2024

Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

1 хв читати
Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступників керівника Офісу президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова і призначив на ці посади Ірину Мудру й Олену Ковальську.

Укази про ці призначення оприлюднено на сайті президента. Смирнов курирував в Офісі президента юридичні питання, Дніпров - гуманітарну сферу.

Мудра працювала заступником міністра юстиції, Ковальська - керівником Головного управління стратегічних комунікацій Директорату інформаційної політики.

Теги: #кадри #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 28.03.2024
Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

15:45 26.03.2024
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - укази

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - укази

21:13 20.03.2024
Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

18:02 18.03.2024
Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

15:23 16.03.2024
Сергій Гайдай став головою Мукачівської РДА

Сергій Гайдай став головою Мукачівської РДА

20:53 14.03.2024
Єрмак обговорив із послом Індії питання взаємодії щодо встановлення справедливого миру в Україні

Єрмак обговорив із послом Індії питання взаємодії щодо встановлення справедливого миру в Україні

20:51 14.03.2024
Єрмак і Сіярто домовилися провести міжурядову зустріч наступного тижня

Єрмак і Сіярто домовилися провести міжурядову зустріч наступного тижня

14:57 06.03.2024
Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

13:56 04.03.2024
На сьогодні на порядку денному не стоїть питання кадрових рішень в уряді - Шмигаль

На сьогодні на порядку денному не стоїть питання кадрових рішень в уряді - Шмигаль

20:39 29.02.2024
Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зруйнована атаками РФ

Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

У Сумській, Полтавській та Донецькій областях вводяться графіки аварійних відключень

ОСТАННЄ

Ізраїль розширює зону відчуження навколо Сектора Гази

У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВІЛЬНИВ СМИРНОВА І ДНІПРОВА З ПОСАД ЗАСТУПНИКІВ КЕРІВНИКА ОП, ПРИЗНАЧИВ ІРИНУ МУДРУ ТА ОЛЕНУ КОВАЛЬСЬКУ - УКАЗИ

Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зруйнована атаками РФ

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 20 атак окупантів, на авдіївському 16

Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

Окупанти за добу завдали 38 ракетних і 59 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 міст і сіл

У Сумській, Полтавській та Донецькій областях вводяться графіки аварійних відключень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА