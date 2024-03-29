Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступників керівника Офісу президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова і призначив на ці посади Ірину Мудру й Олену Ковальську.

Укази про ці призначення оприлюднено на сайті президента. Смирнов курирував в Офісі президента юридичні питання, Дніпров - гуманітарну сферу.

Мудра працювала заступником міністра юстиції, Ковальська - керівником Головного управління стратегічних комунікацій Директорату інформаційної політики.