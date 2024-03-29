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19:03 29.03.2024

Ексчиновника Вовчанської міськради, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, судитимуть заочно

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Ексчиновника Вовчанської міськради, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, судитимуть заочно

Харківська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника відділу культури і туризму Вовчанської міської ради, підозрюваного в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

"Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на початку червня 2022 року, коли Вовчанськ перебував під окупацією, обвинувачений обійняв посаду так званого заступника голови військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області із соціальних питань. Щоб сформувати позитивне ставлення до окупантів, чоловік організовував виплату пенсій, заробітної плати та матеріальної допомоги в російських рублях, опікувався питанням надання палива для різного роду перевезень, видачі ліків і медичного обслуговування. Крім того, обвинувачений організував проведення свята, присвяченого "дню державного прапора Росії", інші культурно-масові та спортивні заходи на території Вовчанська.

Після деокупації чоловікові вдалося втекти і зараз він переховується від слідства. Його оголошено в розшук.

На момент окупації Вовчанська посаду керівника відділу культури і туризму міської ради обіймав Микола Лєсніков.

 

 

Теги: #суд #харківська_область #колаборант

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