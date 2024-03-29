Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові

Президент України Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова.

Відповідний указ №192/2024 від 29 березня оприлюднено на сайті глави Української держави.

Як повідомлялося, Шевченка було призначено на цю посаду указом Зеленського №913/2019 від 18 грудня 2019 року.

Шевченко - дипломат та історик, з 2014 року був тимчасовим повіреним України в Канаді, потім радником посольства України в Канаді.