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19:07 28.03.2024

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років в'язниці

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Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років в'язниці

Окружний суддя США Льюїс Каплан засудив засновника і ексголову збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда до 25 років тюремного ув'язнення за незаконне привласнення коштів клієнтів, пише CNBC.

Журі присяжних визнало його винним за сімома пунктами обвинувачення, включно з шахрайством із використанням електронних засобів зв'язку та змовою з метою відмивання грошей, у листопаді.

Суддя зазначив, що бізнесмен перешкоджав правосуддю і намагався вплинути на свідків, що було враховано у вироку.

Сторона обвинувачення наполягала на терміні до 50 років, захист просив обмежити покарання 6,5 роками.

Бенкман-Фрід був заарештований на Багамах у грудні 2022 року. Обвинувачення надало докази того, що бізнесмен організував виведення коштів із заснованої ним біржі FTX для погашення боргів свого хедж-фонду Alameda, фінансування ризикованих інвестицій і купівлі елітної нерухомості, що призвело до банкрутства біржі, а її клієнти втратили мільярди доларів.

 

 

 

Теги: #сша #вирок #засновник #ftx

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