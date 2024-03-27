У ЄС оголошено ініціативу із розроблення "європейського диплома" про вищу освіту, який визнаватиметься в усьому союзі

Єврокомісія (ЄК) представила в середу план розвитку транснаціонального співробітництва між вищими навчальними закладами ЄС з кінцевою метою створення загальноєвропейського диплома.

"Розробляючи європейський диплом, ми реагуємо на потреби наших студентів, наших університетів та їхніх співробітників, майбутніх роботодавців сьогоднішніх студентів, тобто Європи в цілому. Наше бачення в тому, щоб зробити європейську вищу освіту ще більш конкурентоспроможною і взаємопов'язаною. І забезпечити Європі місце у всесвітніх перегонах талантів", - заявила членкиня ЄК з питань освіти та молоді Іліана Іванова.

Як випливає з комюніке Єврокомісії, у Брюсселі припускають, що "добровільний європейський диплом принесе користь студентам і спільноті вищої освіти, підвищуючи мобільність навчання в ЄС і покращуючи міжгалузеві навички студентів".

"Це допоможе задовольнити попит на ринку праці та зробити випускників привабливішими для майбутніх роботодавців, водночас залучаючи студентів з усього світу та підвищуючи конкурентоспроможність Європи", - йдеться в документі.

Очікується також, що реалізація цих пропозицій ЄК скоротить бюрократичну тяганину і надасть змогу вищим навчальним закладам із різних країн безперешкодно співпрацювати через кордони та створювати спільні програми на здобуття ступенів бакалавра, магістра або доктора, які визнають у Євросоюзі загалом.

Пакет пропозицій Єврокомісії найближчими місяцями обговорюватимуть із Радою ЄС і ключовими зацікавленими сторонами у сфері вищої освіти. ЄК пропонує "раді, державам-членам, університетам, студентам, а також економічним і соціальним партнерам працювати спільно, щоб зробити європейський ступінь реальністю".