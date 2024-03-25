Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

Окупанти за минулий день обстріляли з різних видів озброєнь сім громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 у понеділок.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Серединно-Будська, Спасська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді було завдано ракетного обстрілу з гелікоптера НАР (8 вибухів), обстрілу з РСЗВ (8 вибухів), 7 обстрілів БпЛА (FPV-дрон), мінометного обстрілу (10 вибухів). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (1 вибух) та авіаційний обстріл із пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) із літака тактичної авіації (2 вибухи).

У Краснопільській громаді здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), артобстріл (5 вибухів), 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон).

У Білопільській громаді було зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), ракетний обстріл із вертольота НАР (2 вибухи).

У Юнаківській громаді здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Мінометного обстрілу зазнали Новослобідська (8 вибухів) і Середино-Будська (7 мін) громади.

У Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.