Події

09:53 25.03.2024

На півдні України збито 8 із 9 запущених окупантами вночі "шахедів" - Повітряні сили

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На півдні України збито 8 із 9 запущених окупантами вночі "шахедів" - Повітряні сили

Українські захисники неба в ніч на понеділок збили вісім із дев'яти ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, якими російські окупанти атакували українську територію, запустивши з мису Чауда в окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України. "Шахеди" знищено в межах Миколаївської та Одеської областей", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України в понеділок уранці.

Теги: #південь #шахеди

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