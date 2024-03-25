На півдні України збито 8 із 9 запущених окупантами вночі "шахедів" - Повітряні сили

Українські захисники неба в ніч на понеділок збили вісім із дев'яти ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, якими російські окупанти атакували українську територію, запустивши з мису Чауда в окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України. "Шахеди" знищено в межах Миколаївської та Одеської областей", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України в понеділок уранці.