Росіяни за добу втратили майже 640 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів, 11 танків, 25 бронемашин, 22 артсистеми, 29 БПЛА, а також 54 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 437390 (+640) осіб, танків - 6887 (+11) од, бойових броньованих машин - 13183 (+25) од, артилерійських систем - 10877 (+22) од, РСЗВ - 1018 (+0) од, засобів ППО - 726 (+3) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29), крилаті ракети - 2010 (+18), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки й автоцистерн - 14454 (+47) од, спеціальна техніка - 1785 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.