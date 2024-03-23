Події

16:42 23.03.2024

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 80 млн фунтів стерлінгів

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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 80 млн фунтів стерлінгів

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги - 60 млн фунтів стерлінгів (понад $75 млн) на безпілотники і 20 млн фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони. 

"Новий пакет військової підтримки в розмірі 60 млн фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, що перебуває під управлінням Великої Британії, забезпечить нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних сил України", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в соціальній мережі Х.

Крім цього, буде виділено 20 млн фунтів стерлінгів на постачання систем ППО для підтримання безпеки українського неба.

Теги: #україна #велика_британія #військова_допомога

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