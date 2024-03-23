У Львівській області горить храм - пам'ятка архітектури національного значення

У селі Сможе Львівської області горить дерев'яний храм Святого Михайла, який є пам'яткою архітектури національного значення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"Церква охоплена вогнем, існує загроза переходу вогню на дзвіницю", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Повідомлення про пожежу надійшло в суботу о 10:53. Підрозділи пожежників прибули на місце пожежі та працюють над її ліквідацією.

Дерев'яну церкву Святого Михайла в селі Сможе побудовано 1835 року. У 1979 році її було внесено до переліку пам'яток архітектури державного значення.