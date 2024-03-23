Події

12:56 23.03.2024

У Львівській області горить храм - пам'ятка архітектури національного значення

1 хв читати
У Львівській області горить храм - пам'ятка архітектури національного значення

У селі Сможе Львівської області горить дерев'яний храм Святого Михайла, який є пам'яткою архітектури національного значення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"Церква охоплена вогнем, існує загроза переходу вогню на дзвіницю", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Повідомлення про пожежу надійшло в суботу о 10:53. Підрозділи пожежників прибули на місце пожежі та працюють над її ліквідацією.

Дерев'яну церкву Святого Михайла в селі Сможе побудовано 1835 року. У 1979 році її було внесено до переліку пам'яток архітектури державного значення.

Теги: #храм #пожежа #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 23.03.2024
Пожежу в дерев'яній церкві на Львівщині ліквідовано, стався обвал куполів

Пожежу в дерев'яній церкві на Львівщині ліквідовано, стався обвал куполів

07:18 22.03.2024
У Львівській області виникла пожежа внаслідок падіння збитого БПЛА

У Львівській області виникла пожежа внаслідок падіння збитого БПЛА

16:51 21.03.2024
У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом

У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом

11:35 18.03.2024
На АЗС у Нікополі рятувальники загасили пожежу, що виникла після ворожого обстрілу

На АЗС у Нікополі рятувальники загасили пожежу, що виникла після ворожого обстрілу

10:49 18.03.2024
У Кривому Розі ліквідовано пожежу в багатоповерхівці, що розпочалася після обстрілу - ДСНС

У Кривому Розі ліквідовано пожежу в багатоповерхівці, що розпочалася після обстрілу - ДСНС

08:04 18.03.2024
Уламки "шахеда" впали на будинок у Кривому Розі, спровокувавши пожежу

Уламки "шахеда" впали на будинок у Кривому Розі, спровокувавши пожежу

19:54 15.03.2024
Рятувальники загасили пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом по Золочеву на Харківщині

Рятувальники загасили пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом по Золочеву на Харківщині

11:49 13.03.2024
У Львівській області 16 осіб травмовані внаслідок ДТП за участю маршрутки - поліція

У Львівській області 16 осіб травмовані внаслідок ДТП за участю маршрутки - поліція

21:39 06.03.2024
Пожежу ТЦ "Епіцентр" у Нікополі ліквідовано

Пожежу ТЦ "Епіцентр" у Нікополі ліквідовано

18:05 06.03.2024
Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста залучали до гасіння пожежі в "Екопарку Осокорки"

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста залучали до гасіння пожежі в "Екопарку Осокорки"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

ППО за ніч ліквідувала 31 ударний БПЛА з 34

ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

ОСТАННЄ

Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї намагалися втекти в бік України, не витримує критики - ГУР

Окупанти обстріляли Вовчанські Хутори на Харківщині, загинув мирний житель

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

Росіяни скинули вибухівку з дрона на Пункт незламності на Херсонщині, двоє людей поранені

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

Росіяни обстріляли Херсонську область, постраждала місцева жителька - ОВА

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

У Харківську область прибув Food Train "Укрзалізниці"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА