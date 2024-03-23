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11:36 23.03.2024

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

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Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

Президент України Володимир Зеленський отримав звіти про відновлювальні роботи в областях (зокрема від Міністерства внутрішніх справ та енергетиків) після російського ракетного удару в п'ятницю.

"Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику. Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики", - написав Зеленський у суботу в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в частині громад діють аварійні графіки відключень.

"Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам", - наголосив президент.

Окремо було надано доповідь військового командування, зазначив Зеленський.

"На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - наголосив президент.

Теги: #електропостачання #відновлення

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