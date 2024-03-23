У Харківську область прибув Food Train "Укрзалізниці"

Після російської атаки в п'ятницю і перебоїв з електропостачанням у Харківській області, в регіон прибув унікальний Food Train "Укрзалізниці", повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні команда поїзда-кухні приготує для мешканців Харківщини близько 5000 порцій їжі - їх буде доправлено до лікарень, для внутрішньо переміщених осіб і постраждалих унаслідок учорашніх обстрілів", - зазначено в повідомленні УЗ.

"Укрзалізниця" подякувала партнерам із Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), які забезпечили створення та операційну діяльність поїзда.