Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Уночі ЗСУ знищили 55 БПЛА Shahed і 37 ракет, загалом росіяни застосували по Україні 151 засіб повітряного нападу, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема ворог застосував 63 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, пуски були з Приморсько-Ахтарська в РФ, 12 балістичних ракет "Іскандер-М", пуски - з Бєлгородської області та ТОТ Крим, 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в акваторії Каспійського моря.

Крім цього, росіяни випустили по Україні 5 крилатих ракет Х-22 з п'яти бомбардувальників Ту-22М3 у Ростовській області РФ, 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з десяти МіГ-31К у Тамбовській області РФ, 2 керовані авіаційні ракети Х-59, випущені з двох Су-30 (Су-34) на тимчасовій окупованій території Запорізької області, 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської та Курської областей РФ.

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомив Олещук.

Загалом ЗСУ знищили 92 повітряні цілі, з них 55 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 2 керовані авіаційні ракети Х-59.