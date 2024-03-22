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01:21 22.03.2024

Рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розблоковано - Держприкордонслужба

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Рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розблоковано - Держприкордонслужба

Польські фермери 21 березня завершили протест у напрямку пункту пропуску "Зосін - Устилуг" і розблокували рух вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба України в Телеграм-каналі в четвер увечері.

"Рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розблоковано‼️ Згідно з інформацією від польських колег, о 21:10 протестувальники завершили загальнопольський мітинг перед ППр "Зосін", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі наголошують, що пропуск автобусів, легкових і вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному порядку.

 

Теги: #польша #україна #кордон

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