Рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розблоковано - Держприкордонслужба

Польські фермери 21 березня завершили протест у напрямку пункту пропуску "Зосін - Устилуг" і розблокували рух вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба України в Телеграм-каналі в четвер увечері.

"Рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розблоковано‼️ Згідно з інформацією від польських колег, о 21:10 протестувальники завершили загальнопольський мітинг перед ППр "Зосін", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі наголошують, що пропуск автобусів, легкових і вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному порядку.